صرف معونات لمصابي الشلل في حمص
بدأت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص صرف المعونة المالية المخصصة لمصابي الشلل والبالغ عددهم 2441 مسجلاً بمبلغ إجمالي 56 مليوناً و181 ألف ليرة سورية.
وأوضح عبد الحليم اليونس معتمد رواتب الإعانة في المديرية أن صرف الإعانات يتم وفق ثلاث فئات الأولى تشمل المصابين بالشلل الدماغي الرباعي وعددهم 2046 مصاباً، والفئة الثانية للمصابين بالشلل الدماغي النصفي وعددهم 302 مسجل، أما الفئة الثالثة فعددهم 93 مصاباً بالشلل الدماغي الشقي.
يشار إلى أنه يتم صرف إعانات مالية للأسر الفقيرة التي تتولى رعاية أشخاص لديهم شلل دماغي.