بوتين: مشاركة قواتنا بمحاربة الإرهاب بسورية منعت ظهور تهديدات لأمن روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مشاركة القوات الروسية في محاربة الإرهاب في سورية ساهمت بمنع ظهور تهديدات جدية لأمن روسيا.

وأوضح بوتين في كلمة ألقاها اليوم في حفل أقيم في موسكو بمناسبة عيد حماة الوطن أنه تمّ خلال مشاركة القوات الروسية في محاربة الإرهاب بسورية القضاء على تنظيمات إرهابية مزودة بعتاد نوعي ما منع ظهور تهديدات جدية لروسيا.

وجدّد بوتين عزم الدولة الروسية تزويد قواتها المسلحة بأحدث أنواع الأسلحة بما فيها سلاح الليزر والمنظومات فرط الصوتية ومنظومات عالية الدقة، مشيراً إلى أنه لا يوجد مثيل للكثير من الأسلحة الروسية في العالم، ولافتاً إلى وجود نماذج واعدة لأسلحة المستقبل تم الانتقال من مرحلة اختبارها إلى مرحلة وضعها في الخدمة.

كما انتقد الرئيس الروسي محاولات تشويه صورة الحرب الوطنية العظمى التي خاضها الاتحاد السوفييتي ضد ألمانيا النازية بين عامي 1941 و1945، مشيراً إلى أنّ مقاتلي الجيش الأحمر آنذاك ساعدوا الدول الأخرى في تحررها من المحتلين النازيين وعملائهم ولم يكتفوا بتحرير أراضي بلدهم من الاحتلال.

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