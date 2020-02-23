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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 29 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 23 شباط 2020
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الكرملين: الجانب التركي لم يف بالتزاماته بشأن اتفاق سوتشي حول إدلب
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إغلاق الجامعات في 9 محافظات إيرانية لمنع انتشار كورونا
الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين
الجيش يستهدف برمايات مدفعية وصاروخية أوكاراً ومحاور تسلل إرهابيي "جبهة النصرة" بريف منطقة معرة النعمان الجنوبي
ديبلوماسي تشيكي : سورية دولة محورية واستقرارها عامل مهم في استقرار الأمن والسلم الدوليين
استشهاد فلسطيني في خان يونس
الخامنئي: الانتخابات البرلمانية أجهضت مخططات الأعداء
«ميدل إيست آي»: الحكومة البريطانية أسست شبكات دعائية ضد سورية منذ بداية الحرب عليها
اقتصاد سياسي.. إجراءات اقتصادية دولية للخلاص من هيمنة الدولار
من العالم
بالصور.. الجيش يعثر على شبكة أنفاق وتحصينات لإرهابيي "جبهة النصرة" على أطراف بلدة حيان
العدوان السعودي يواصل استهداف الأحياء اليمنية
إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء الاحتلال
الجيش يواصل عملياته ضد الإرهابيين بريفي إدلب وحلب ويدمّر لهم مقرات وعتاداً وآليات
صفي الدين: المقاومة أكثر قوة وجهوزية
الخارجية: انزعاج الولايات المتحدة من عودة دورة الحياة إلى طبيعتها في حلب مرده إلى الإحباط والشعور بالمرارة نتيجة اندحار مشروعها