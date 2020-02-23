آخر تحديث: 2020-02-23 12:53:32
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الكرملين: الجانب التركي لم يف بالتزاماته بشأن اتفاق سوتشي حول إدلب
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الكرملين: الجانب التركي لم يف بالتزاماته بشأن اتفاق سوتشي حول إدلب

التصنيفات: آخر الأخبار

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التصنيفات: آخر الأخبار

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