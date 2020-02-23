خامس حالة وفاة بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلن رئيس كوريا الجنوبية، الأحد، أن بلاده سترفع مستوى الخطر من فيروس كورونا إلى أعلى درجة، في وقت أفادت السلطات الصحية بتسجيل خامس حالة وفاة جراء الفيروس في البلاد.

وأعلنت سيؤل اليوم، عن تسجيل 46 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين داخل البلاد إلى 602.

وكان عمدة مدينة دايغو، جنوب غربي كوريا الجنوبية، ألزم سكانها البالغ عددهم 2.5 مليون، بالبقاء في منازلهم خشية انتشار فيروس كورونا، وفق ما أفادت به صحيفة “واشنطن بوست”.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس “كورونا” المستجد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت “حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي

طباعة