إغلاق الجامعات في 9 محافظات إيرانية لمنع انتشار كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية إغلاق الجامعات في 9 محافظات تقع في وسط وشمال البلاد حتى نهاية الأسبوع كإجراء احترازي لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة في بيان اليوم: إن جميع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في محافظات طهران، البرز، قزوين ، المركزية، قم، همدان، أصفهان، كلان، ومازندران، تم إغلاقها حتى نهاية الأسبوع الجاري مشيرة إلى أن هذا القرار اتخذ كإجراء احترازي لمواجهة انتشار الفيروس.

من جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم الإيرانية تعطيل كل مدارس العاصمة طهران غداً وبعد غد بسبب انتشار فيروس كورونا.

وفي سياق متصل أكد رئيس مركز إدارة الأمراض السارية بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني محمد مهدي غويا ان نحو 98 بالمئة من المصابين بفيروس كورونا يمكن معالجتهم مشيراً إلى أن 80 بالمئة منهم مصابون بالحالة الخفيفة للفيروس وبالامكان معالجة بقية الافراد لو تمت العناية بهم جيداً.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 28 حالة إضافة إلى تسجيل خمس وفيات.

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