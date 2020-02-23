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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 29 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 23 شباط 2020
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بالصور.. الجيش يعثر على شبكة أنفاق وتحصينات لإرهابيي "جبهة النصرة" على أطراف بلدة حيان
الجيش يواصل عملياته ضد الإرهابيين بريفي إدلب وحلب ويدمّر لهم مقرات وعتاداً وآليات
الخارجية: انزعاج الولايات المتحدة من عودة دورة الحياة إلى طبيعتها في حلب مرده إلى الإحباط والشعور بالمرارة نتيجة اندحار مشروعها
ظريف يبحث مع نظيره الهولندي الوضع في سورية والقضايا الثنائية
القبض على إرهابيين اثنين في تونس
قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين بالقدس المحتلة
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية لتحالف العدوان السعودي
إصابة عناصر من الأمن العراقي خلال حمايتهم المتظاهرين ببغداد
روحاني: الوجود الأمريكي في المنطقة سبب رئيس في زعزعة أمنها
موسكو: واشنطن تحاول تمهيد الطريق لنشر أسلحة نووية جديدة في أوروبا
القيادة العامة للجيش: أي اختراق للأجواء السورية سيتم التعامل معه على أنه عدوان خارجي والتصدي له بالوسائل المتاحة
الاتفاق الأمريكي مع حركة طالبان الأفغانية .. غطاء سياسي لإنهاء حرب فاشلة أم ورقة انتخابية لصالح ترامب؟
فيرشينين: موسكو لن تقبل بوجود بؤر للإرهاب في إدلب
داعية سعودي: أردوغان قاتل ويستضيف كل من خان وطنه ..!
حزب العمال التركي: سياسات أردوغان تجاه سورية لا تمثل شعبنا