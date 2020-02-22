آخر تحديث: 2020-02-23 04:39:41
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بالصور.. الجيش يعثر على شبكة أنفاق وتحصينات لإرهابيي “جبهة النصرة” على أطراف بلدة حيان

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

عثرت وحدات الجيش العربي السوري على شبكة أنفاق وتحصينات لإرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” على أطراف بلدة حيان بريف حلب الشمالي الغربي.

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التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

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