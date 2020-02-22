الحرارة حول معدلاتها.. والدرجات المتوقعة ليوم غد
تبقى درجات الحرارة غداً حول معدلاتها مع تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر وخاصة على الأجزاء الشمالية والغربية والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة:
|دمشق
|13/6
|المنطقة الجنوبية
|14/5
|المرتفعات الجبلية
|9/3
|المنطقة الوسطى
|15/8
|المنطقة الساحلية
|16/10
|المنطقة الشمالية
|15/ 7
|منطقة الجزيرة
|15/5
|المنطقة الشرقية
|17/ 8
|منطقة البادية
|16/7