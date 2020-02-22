جامعة الفرات تهدف لإحداث جامعة الحسكة وإعادة الكليات المغلقة إليها

خليل إقطيني - تشرين :

وقال في لقاء مع الأسرة الإعلامية في الحسكة بمقر كلية الحقوق أكد رئيس جامعة الفرات الأستاذ الدكتور جاك مارديني: أنّ إدارة الجامعة لديها خطة عمل طموحة هدفها تطوير جامعة الفرات والنهوض بها على مختلف الصعد، وأنّ هناك عدة أهداف على قدر كبير من الأهمية المطلوب تحقيقها خلال المرحلة القادمة وعلى رأس هذه الأهداف إحداث جامعة الحسكة التي صدر قرار إحداثها عن مجلس التعليم العالي منذ عام 2011.

وأكد د. مارديني أنّ إحداث الكليات الجامعية في محافظة الحسكة ومن ثمّ إحداث جامعة الفرات في دير الزور لكي ترعى التعليم العالي في المنطقة الشمالية الشرقية برمتها إنجاز كبير لأبناء المنطقة لأهمية إتاحة فرصة التعليم الجامعي أمام أبناء المنطقة الشمالية الشرقية، وتخريج كوادر مؤهلة علمياً ومسلحة بالمعرفة، كون ذلك هو السبيل الأهم لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة ومستدامة في المنطقة ودفعها قدماً نحو الأمام في جميع المجالات، ولا سيما أنّ قطار التعليم العالي لم يصل إلى هذه المنطقة بمحافظاتها الثلاث الحسكة ودير الزور والرقة منذ الاستقلال إلا في عام 2005، الأمر الذي يؤكد أنّ المنطقة الشرقية في سورية تعيش حالياً عصرها الذهبي في مجال التعليم العالي.

وتابع د. مارديني أنّ من الأهداف الأخرى التي نعمل على تحقيقها خلال المرحلة القادمة هي إعادة افتتاح الكليات والأقسام التي تمّ إغلاقها خلال المرحلة الماضية، وعلى رأسها قسم الآثار وكلية طب الأسنان في الحسكة.

وأشار د.مارديني إلى أنّه إضافة إلى ذلك سيتم العمل على إحداث المزيد من الأقسام والكليات، ولا سيما أنّ هناك دراسات جاهزة لذلك ككلية الهندسة البترولية وغيرها، كما نعمل بالتوازي على تطبيق شعار ربط الجامعة بالمجتمع والعمل على تخريج كوادر مؤهلة قادرة على رفد سوق العمل، وهناك تحديات تواجه الجامعة خلال المرحلة القادمة أبرزها إعادة افتتاح الكليات الجامعية في محافظة الرقة.

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