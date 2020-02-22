2662 مستفيداً من معونة الشلل الدماغي بدير الزور

مالك الجاسم ــ تشرين:

بدأت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدير الزور بتوزيع إعانات المصابين بالشلل الدماغي عن ستة أشهر من العام الماضي 2019.

وفي هذا الإطار أكّد أحمد اطليوش الشتات مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بديرالزور أنّ عدد المستفيدين من إعانات الشلل الدماغي بلغت 2662 شخصاً، وبمبلغ إجمالي بلغ 52 مليون ليرة سورية، ويوجد ثلاثة فئات تستفيد من هذه الإعانات الأولى يتم منحها مبلغ 4200 ليرة سورية شهرياً، والثانية 2100 ليرة سورية، والثالثة 1400 ليرة سورية ويتم تسليم الإعانات عن ستة أشهر للشخص، حيث يتم التسليم بموجب بطاقة الإعاقة الممنوحة من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أو صورة عنها، وإخراج قيد مدني حديث من مديرية الشؤون المدنية مصدق أصولاً، وصورة عن الهوية للشخص الذي يقوم باستلام الإعانة، ويتم التسليم لذوي المصاب بالشلل من الأصول الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت بعد إبراز الهوية الشخصية للتأكد من صلة القرابة، أو عن طريق وكالة حديثة مصدقة أصولاً من كاتب العدل وذلك لغير الأصول من درجة القرابة.

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