الكرامة يفوز على الجزيرة في ختام منافسات المرحلة الأولى من إياب الدوري الممتاز
فاز فريق الكرامة على الجزيرة بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب تشرين بدمشق في ختام منافسات المرحلة الأولى من إياب الدوري الممتاز لكرة القدم.
وسجل هدف المباراة الوحيد أحمد العمير في الشوط الأول من اللقاء وبهذه النتيجة رفع الكرامة رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع.
ويتصدر تشرين ترتيب الفرق برصيد 33 نقطة يليه الوثبة بـ27 نقطة والجيش بـ26 نقطة فالوحدة بـ25 نقطة ثم حطين بـ24 نقطة والاتحاد بـ22 نقطة ثم الكرامة والشرطة بـ21 نقطة والنواعير بـ16 نقطة والطليعة بـ14 نقطة ثم الساحل والفتوة بـ11 نقطة فجبلة بـ9 نقاط وأخيرا الجزيرة بـ5 نقاط.