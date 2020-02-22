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محافظة دمشق: فتح الطرق أمام حركة السيارات من دوار المواساة باتجاه الجمارك ويمين نفق الكارلتون

التصنيفات: محليات

أعلنت محافظة دمشق اليوم أنه تمت إعادة فتح كل من الطريق الممتد من دوار مشفى المواساة باتجاه ساحة الجمارك والطريق الواقع على يمين نفق الكارلتون أمام حركة مرور السيارات.

وبيّن مدير هندسة المرور والنقل في محافظة دمشق المهندس ياسر بستوني في تصريح لمندوب سانا أنه تم فتح (الرامب) باتجاه ساحة الأمويين أمام السيارات القادمة من دوار المواساة أيضا مشيرا إلى استمرار الورشات الخدمية في إزالة الكتل الاسمنتية المتبقية وتنظيف الطريق من الاتربة وتأهيل المنصف.

كما عملت المحافظة وفق بستوني على إزاحة الكتل الإسمنتية في دوار الكارلتون والتي كانت تحجز حارة مرورية منه وأعادت حركة السير إلى طبيعتها السابقة مبينا أنه تم فتح الطريق على يمين نفق الكارلتون أمام حركة مرور السيارات القادمة عبر طريق 17 نيسان باتجاه الدوار المذكور.

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التصنيفات: محليات

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