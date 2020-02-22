عودة 1500 منشأة صناعية في المناطق المحررة

ناهز عدد المنشآت الصناعية والحرفية في المناطق المحررة بعد تطهير الجيش العربي السوري الألف والألف وخمسمئة وفي إحصائية جديدة لمديرية الصناعة بلغ عدد المنشآت (1644) منشأة تتوزع في تلك المناطق: الزربة (223)، المنصورة (76)، خان العسل (87)، كفر داعل (120)، الكماري (4)، البرقوم (2)، كفرجوم (40)، كفرتعال (44)، أورم (22)، حيان (83)، (أرناز (3)، كفر حمرة (274)، البلليرمون (501)، كفرناها (77)، حريتان (23)، عندان (55)، الشيخ علي (11) طريق إدلب القديم (2).

وأفاد مصدر في مديرية الصناعة ل «تشرين» أن هذه المنشآت ستنال كل الدعم الحكومي المطلوب للنهوض بعملها من جديد، والتوجيه من قبل وزير الصناعة بتقديم حوامل الطاقة لها، عبر إمدادها بالمحروقات والكهرباء ومنح القروض من المصرف الصناعي.

في السياق ذاته، أصدر محافظ حلب قراراً بتشكيل «النافذة الأمامية» مهمتها الكشف على المنشآت الصناعية وأضرارها وتقديم كل التسهيلات اللازمة لإعادة إقلاعها من جديد، و(النافذة) مؤلفة من مدير الصناعة ورئاسته وعضوية ممثلي عدد من الدوائر الخدمية.

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