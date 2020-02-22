لجنة لجرد المنشآت السياحية المحررة على محوري حلب – دمشق وحلب – إعزاز

شكلت غرفة سياحة المنطقة الشمالية خلال اجتماعها الدوري لجنة لإحصاء المنشآت السياحية التي تم تحريرها على محوري طريق حلب دمشق وحلب – إعزاز.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس طلال خضير أن اللجنة ستقوم بجرد هذه المنشآت السياحية وتقييم الأضرار فيها بالتنسيق مع أصحابها بهدف إيجاد الحلول اللازمة وإعادتها للعمل كما كانت، موضحاً أن المحور الأول على طريق حلب -دمشق الدولي يتضمن منطقتين:الأولى من مدخل حلب الغربي حتى منشأة النخيل بالقرب من «إيكاردا» والثانية من «إيكاردا» حتى منطقة معرة النعمان، حيث تتضمن المنطقتان العديد من المنشآت السياحية المهمة، في حين يضم المحور الثاني المنشآت السياحية على طريق حلب – إعزاز، الذي تنتشر فيه العديد من المنشآت السياحية كالمطاعم والفنادق والمراكز التجارية. وبيّن خضير أنه سيتم وضع التصور الكامل خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء في حلب بهدف مساعدة أصحاب هذه المنشآت في حل المشكلات المالية العالقة وجدولة القروض وتأجيل الغرامات المترتبة عليها وتقديم التسهيلات المطلوبة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة إلى حين تأهيل منشآتهم، بما يساهم في إعادة عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المدينة.

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