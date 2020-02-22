تعزيز الإرشاد النفسي في مدارس طرطوس

أيهم إبراهيم:

على الرغم من البلاغات المعممة من مديرية تربية طرطوس على جميع المدارس في المحافظة المتعلقة بمنع الضرب والعنف في المدارس لكن بعض المدرسين «للأسف» مازال يلجأ الى هذه الوسيلة «البدائية» في التعامل مع الطلاب التي قد لا تترك آثاراً سلبية ونفسية للكبار منهم أي في المراحل التعليمية المتقدمة, لكن آثارها «كارثية» على الطلاب الصغار وخاصة في مرحلة التعليم الأساسي وهي كفيلة بخلق مشاعر الكره والنفور تجاه المدرسة بشكل خاص والعملية التربوية بشكل عام, ولعل هذا ما دفع مديرية التربية في طرطوس لتشديد الإجراءات المتخذة للتخفيف من هذه الظاهرة ومعالجتها, حيث لم تسجل المديرية خلال العام الماضي أي حالة ضرب في مدارس المحافظة تستحق الوقوف عندها وإنما اقتصر الأمر على إشكالات يتم حلها مباشرة بالتعاون بين إدارة المدرسة والمرشد النفسي باستثناء حالة واحدة وردت إلى دائرة البحوث في مديرية التربية وتمت معالجتها على الفور من قبل الإدارة والمرشد ولم تترك أي أثر نفسي أو جسدي على الطالب. وعن الإجراءات المتخذة من المديرية لمعالجة ظاهرة الضرب والتعنيف في مدارس المحافظة أوضحت دائرة البحوث في مديرية تربية طرطوس لـ«تشرين» إقامة حصص التوجيه الجمعي التي ينفذها المرشد ضمن خطته الإرشادية السنوية والإرشاد الفردي اليومي, إضافة إلى عقد مجالس لأولياء الأمور يقدم فيها المرشد فقرة توعية للجهاز الإداري والتعليمي وأولياء الأمور وخلال العام الماضي أقيمت دورات لمديري المدارس والعديد من المعلمين في المحافظة بشأن كتيب الدعم النفسي للمعلم وموضوع مهارات الحياة وتعديل السلوك, حيث كان لها تأثير كبير في منع العنف في المدارس وتخفيف المشكلات وزيادة وعي المدرسين ترافق ذلك مع الجولات الميدانية والمتابعة الحثيثة لواقع المدارس التي تقوم بها شعبة الإرشاد في دائرة البحوث وموجهو الإرشاد.

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