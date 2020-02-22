استكمال كافة أعمال البنى التحتية في السكن الشبابي بالديماس

منال الشرع:

أكد مدير فرع المنطقة الجنوبية في الشركة العامة للبناء والتعمير المهندس كمال حسن أنه تم التعاقد مؤخراً على بدء العمل الفعلي في إكساء برجين في منطقة الديماس الجديدة من الأبراج التي تنفذها الشركة وتم تأمين كامل مستلزمات الإكساء. وتعمل الشركة بكل طاقاتها لتسليم المشروع بشكله النهائي وحسب المواصفات والجودة المحددة، كما تم الاطلاع على نسب التنفيذ في المشاريع المنفذة من قبل الشركة العامة للطرق والجسور والإنشاءات العسكرية والبنى التحتية والخدمية التي تنفذها مؤسسة الإسكان العسكرية ‏‏‏و تم التأكيد على استكمال كافة أعمال البنى التحتية في المدينة بحيث تكون منجزة في بداية شهر نيسان القادم, مطالباً الشركات ببدء إكساء الأبراج التي انتهت فيها الأعمال الإنشائية.

من جهة ثانية كشف مدير فرع دمشق في الشركة العامة للطرق والجسور المهندس عماد خليل أن الشركة تعمل بكل إمكاناتها لرفع نسب التنفيذ ولاسيما بعد أن أصبحت معالجة جميع التعديلات الفنية التي تظهر تتم في المشروع بشكل مباشر من قبل اللجنة الفنية التي شكلتها المؤسسة العامة للإسكان بالتنسيق مع الشركة العامة للدراسات الهندسية وهي الجهة المشرفة.

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