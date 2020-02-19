بقلم ـ عصام داري:

أجد صعوبة في إيجاد الكلمات التي تصف شعوري مع تحرير معظم ريف حلب من دنس الإرهاب، فهذا الإنجاز الذي حققه الجيش العربي السوري لا يعرف أهميته وقيمته الحقيقية إلا من عاش التجربة المريرة التي كابدها أهلنا الصامدون في هذه المدينة العريقة الشجاعة، وأكاد أشبهها بمدينة سيفاستوبول الروسية التي حاصرتها القوات النازية وقصفتها على مدى 250 يوماً بين عامي 1941 و1942، لكن أهلها صمدوا وهزموا النازية في نهاية المطاف.

وإذا كانت المدينة الروسية قد قاومت ببسالة طوال 250 يوماً، فإن حلب قاومت الإرهاب والحصار والإجرام والتدمير الممنهج لكل شيء فيها تقريباً عدة سنوات لمن يعرف العد والحساب، بل كان سكان حلب الشجعان يعيشون من دون ماء لفترات طويلة لأن المجرمين كانوا يتحكمون بمياه حلب فيقطعونها عن مئات الآلاف من المواطنين على أمل أن «ترفع حلب الراية البيضاء».

مصانع حلب بآلياتها وتجهيزاتها سُرقت في وضح النهار ونُقلت إلى تركيا بترتيب وتنسيق وأوامر من رئيس النظام التركي رجب أردوغان، كما نُقلت الحصادات والحبوب (القمح على وجه الخصوص) وكذلك النفط وحتى الآثار السورية التي لا تقدر بأموال، فهل هذا النظام هو نظام حكم أم عصابة سطو مسلح؟.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل كانت حلب تتعرض على مدار الساعة للقصف من التنظيمات الإرهابية مدفوعة الأجر من النظام التركي، ما أسفر عن ارتقاء مئات الشهداء من أطفال ونساء وشيوخ.

من حق أهلنا في حلب أن يفرحوا وقد أبعد الجيش العربي السوري البطل الإرهابيين إلى مكان لم يعودوا قادرين على إرسال (هدايا أردوغان لهم!) تلك «الهدايا» التي تمثلت بالصواريخ والقذائف والأسلحة، بما فيها الطائرات المسيّرة التي تحمل الموت والدمار للمدنيين الآمنين.

تأمين مدينة حلب من جرائم الإرهابيين يمثل في الوقت نفسه «صفعة» قوية لرئيس النظام التركي أردوغان الذي كان يراهن على «سقوط» حلب كما راهن سابقاً على «الصلاة في المسجد الأموي»!. وها هو اليوم يداري هزيمته عبر إطلاق تهديدات وقحة، وإرسال أرتال عسكرية لحماية إرهابيي «جبهة نصرته»!.

والسؤال الذي لم يسأله العالم ودوله (المتحضرة ؛لا سمح الله!) هو: ماذا تفعل القوات التركية في الشمال السوري، هل تقوم بمكافحة الإرهاب، أم بدعم هذا الإرهاب؟.

وحتى تأتينا الإجابة – ولن تأتي – سيواصل جيشنا الباسل عملياته البطولية ضد الإرهابيين حتى تصبح كل الأراضي السورية آمنة كما كانت على الدوام.

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