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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 25 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 19 شباط 2020
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الجيش يؤمّن خروج عائلات قادمة من مناطق انتشار الإرهابيين عبر الممر الإنساني غرب معرة النعمان
أبناء العشائر العربية في الحسكة يجددون دعمهم للجيش ومطالبتهم بخروج قوات الاحتلال الأمريكي
تجمع جماهيري حاشد في ساحة سعد الله الجابري احتفاء بانتصارات الجيش على الإرهاب
ضبط ورشة لتصنيع قذائف صاروخية ومدافع من مخلفات الإرهابيين بالقرب من مدينة حلب
مقتل وإصابة مرتزقة للعدوان السعودي في نجران
كاريكين الثاني: سورية ستحرر كامل أراضيها من الإرهابيين
السفير حداد: الإرهاب الدولي أحد أكبر الأخطار المهددة لحياة الشعوب
لافروف: ضرورة القضاء على ما تبقى من بؤر الإرهاب في سورية
بكين: الولايات المتحدة تنفذ أكبر عمليات التجسس في الفضاء السيبراني
حفتر: متمسكون بإخراج مرتزقة الغزو التركي وتأمين التراب الليبي
وزير الخارجية الليبي: أردوغان يعيق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا
أكاديميون من جامعة دمشق: تضحيات الجيش أعادت الحياة لقلب سورية الاقتصادي
سياسيون يمنيون: الجيش السوري يدافع عن القيم الإنسانية والحضارية
خبراء روس: الجيش السوري حقق انتصاراً مهماً في حلب
سلامة: ضرورة المحافظة على حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا