نشر قبل 1 يوم

الرئيس الأسد: جيشنا العربي السوري لن يتوانى عن القيام بواجباته الوطنية، ولن يكون إلا كما كان، جيشاً من الشعب وله... فالتاريخُ لم يعرفْ جيشًا انتصر... إلا عندما توحد معه الشعبُ في معركته، وعندما توحد هو مع الشعب في رؤيته وفي قضيته، وهذا ما رأيناه في حلب وغيرها من المدن السورية... حين احتضنتم الجيش حماكم ودافع عنكم وضحى من أجلكم