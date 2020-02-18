مقتل وإصابة مرتزقة للعدوان السعودي في نجران
قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي وأصيب آخرون إثر إحباط الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة تسلل لهم في قطاع نجران.
ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري قوله إن عناصر الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنوا من إفشال محاولة تسلل لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع الجيش واللجان الشعبية في مربع الحماد بقطاع نجران ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.
كما تمكن الجيش واللجان الشعبية من تفجير آليتين لمرتزقة العدوان السعودي بعبوات ناسفة في صبرين ومرتفات المهور بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف حسب المصدر نفسه.