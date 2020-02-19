ألفاظ مهينة ونعوت عشوائية تتصدر المشهد الانتخابي الأميركي

رشا عيسى:

تشهد الساحة السياسية الأميركية مزيداً من العبارات المهينة المتبادلة من المرشحين الجمهوريين والديمقراطيين إلى تسيّد البيت الأبيض وإن كان الرئيس دونالد ترامب يتصدر القائمة كأكثر الشخصيات السياسية استعمالاً للألفاظ المهينة وغير اللائقة بحق خصومه حيث لم يتوقف منذ وصوله إلى سدة الرئاسة عن إطلاق العبارات النابية والألقاب المهينة لخصومه أو لأي شخص لا يتفق مع آرائه, إضافة إلى سيل من الشتائم العنصرية التي دمغت حضوره الرئاسي منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية حتى الآن.

وصَعّد ترامب من هجومه على الديمقراطيين بعد انتهاء قضية العزل لمصلحته وبدا وكأنه يرد اعتباره لكن بسيل من الشتائم والنعوت العشوائية التي صبها في سياق تقييمه لمجمل المرشحين الديمقراطيين مع بداية الانتخابات التمهيدية إلى البيت الأبيض فكانت جمله منفرة بعيدة عن التقييم السياسي المنطقي أو الأخلاقي وكأنه في عرض تلفزيوني ساخر متغنياً بالألقاب التي جهزها لخصومه. ومن أبرز عباراته ما توجه به ضد الرئيس السابق لبلدية نيويورك مايكل بلومبرج، إذ أطلق عليه اسم (ميني مايك) في إشارة إلى قصر قامته. وقال ترامب في «تغريدة» على «تويتر»: إن ميني مايك فاشل يملك المال، لكنه لا يجيد النقاش، وليس له أي حضور، وإنه كتلة من الطاقة الميتة طولها 1,63 متر، ولا يريد الصعود على منصة المناظرة مع سياسيين محترفين وأضاف: إنه لا مشكلة في أن يكون صغيراً لكنّه يريد صندوقاً للمناظرات، لماذا ينبغي أن يحقّ له بذلك؟ وسارعت الحملة الانتخابية لبلومبرج إلى نفي ما قاله ترامب عن الصندوق. وقالت جولي وود المتحدثة باسم الحملة: إن الرئيس مريض ويكذب بشأن كل شيء: شعره المزيف، ووزنه الزائد وسمرة بشرته الاصطناعية.

كما تهجم ترامب أيضاً على السناتور بيرني ساندرز ووصفه بـ(بيرني المجنون) وجو بايدين بـ(جو النعسان) وقال: إنه يشعر بالنعاس بمجرد أن يراه. ووصف ساخراً إليزابيث وارن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساشوسيتس قائلاً: أظن أن بوكاهانتس قد انتهت, إنها خارج اللعبة. وقال عن إيمي كلوبوشار: بدت وكأنها رجل ثلج لكن(امرأة)!. وقائمة النعوت تطول ولا يبدو أن ترامب سيتوقف بالمنظور القريب بل ربما كلما ازدادت المعركة شراسة ازداد كم الألفاظ المسيئة.

لكن كيف يستقبل الجمهور الأميركي كلام ترامب والاتهامات التي تطلق على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى شاشات التلفزة ؟ حتى الآن لا يبدو المزاج العام الأميركي متقبلاً لكلام ترامب الذي وإن كان بعض مؤيديه استقبلوه بموجات من الضحك العارم, لكن بعض التسريبات تقول: إن الامتعاض سيد الموقف من ألفاظ ترامب التي تدل على قلة حيلة سياسية وعلى هبوط بالأخلاق العامة وإن طريقة إظهارها بهذا الشكل الفج يدل على ازدراء للمتابعين من جمهور الحزبين.

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