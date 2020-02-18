انخفاض بحالات الإصابة بكورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم انخفاض العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة المؤكدة بالمرض الناتج عن فيروس كورونا إلى أقل من 2000 حالة لأول مرة ما يدل على تحسن السيطرة على المرض.

ونقلت وكالة شينخوا عن مي فنغ المتحدث باسم اللجنة قوله في مؤتمر صحفي: “شهد اليوم انخفاضا في عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة خارج هوبي إلى أقل من 100 حالة لأول مرة كما انخفض العدد اليومي لحالات الوفاة الجديدة لأقل من 100 في أنحاء البلاد لأول مرة” مشيرا إلى أن هذا الانخفاض إشارة مشجعة تدل على أن وضع السيطرة على المرض يتحسن”.

وأضاف مي: أن سلطات الصحة الصينية تلقت تقاريراً من 31 منطقة على مستوى المقاطعة وفيلق شينجيانغ للإنتاج والتعمير تفيد بتسجيل 1886 حالة إصابة جديدة مؤكدة و98 حالة وفاة بسبب كورونا مؤكداً أن الصين ستعزز في المرحلة التالية النتائج الحالية للسيطرة على المرض وتدعم علاج المرضى في ظروف قاسية وتستخدم الطب الصيني التقليدي والطب الغربي في العلاج.

وتواصل الصين التى اكتشف فيها فيروس كورونا الجديد لأول مرة قبل نحو شهرين ودول العالم اتخاذ إجراءات مشددة للحد من انتشار الفيروس وبذل كل الجهود الممكنة للسيطرة عليه وإيجاد علاج فعال له.

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