الخامنئي: الانتخابات التشريعية فرصة لإفشال النيات الأمريكية والإسرائيلية الشريرة

تشرين – رصد:

قال قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي: إن الانتخابات التشريعية الإيرانية، فرصة لإفشال النيات الأمريكية والإسرائيلية الشريرة, داعياً لإقبال كبير على الانتخابات لإظهار الوحدة في مواجهة «الأعداء». وقال الخامنئي أمس: «ستفشل أمريكا في إحداث انشقاقات بين السلطات والإيرانيين، الإقبال الكبير سيظهر وحدتنا في مواجهة الأعداء»، مضيفاً: بلادنا تحتاج برلماناً قوياً لتحييد مؤامرات الأعداء.

(إرنا)

الجيش الليبي يدمر سفينة تركية في ميناء طرابلس البحري

تشرين – رصد:

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني الليبي: تم تدمير سفينة تركية في ميناء طرابلس البحري تحمل على متنها أسلحة وذخائر.

من جانبه، أكد العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، أن الجيش قصف سفينة تركية محملة بالأسلحة والذخائر لتسليمها إلى المليشيات المسلحة، بعد وصولها إلى ميناء طرابلس البحري, مضيفاً: إن استهداف السفينة جاء بعد التأكد من حمولتها، وأنها قدمت من تركيا، في خرق واضح لاتفاقيات حظر إرسال السلاح إلى ليبيا.

(روسيا اليوم)

نائب عراقي: تحركات أمريكية لتوطين الفلسطينيين في المحافظات الغربية

تشرين – رصد:

كشف النائب عن تحالف (الفتح) محمد البلداوي، عن تحركات أميركية تهدف لتوطين الفلسطينيين في المحافظات الغربية عبر إبعاد الحشد الشعبي منها. وقال البلداوي أمس: إن الولايات المتحدة الأميركية تخطط وتتحرك لإبعاد الحشد الشعبي من المحافظات الغربية وعلى وجه الخصوص محافظة الأنبار لخلق بيئة مناسبة لتوطين الفلسطينيين داخل العراق, مضيفاً: إن واشنطن تحاول أخذ مساحات كبيرة من صحراء الأنبار لنقل العائلات الفلسطينية إليها.

(الأنصار)

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