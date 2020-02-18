كاريكين الثاني: سورية ستحرر كامل أراضيها من الإرهابيين

أكد قداسة كاثوليكوس عموم الأرمن كاريكين الثاني أهمية الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على الإرهاب في حلب وإدلب، معرباً عن ثقته بأن سورية ستتمكن بقيادتها وجيشها من تحرير كامل أراضيها من الإرهابيين.

ولفت قداسة كاثوليكوس خلال لقائه سفير سورية لدى جمهورية أرمينيا محمد حاج إبراهيم في مقر الكنيسة الرسولية الأرمنية في مدينة إتشميادزين إلى أنه يصلي دائماً من أجل سلام سورية وشعبها وقال: إنه سيزور سورية في المستقبل القريب.

وعبر قداسة كاثوليكوس عن شكره وتقديره لقرار مجلس الشعب بإدانة الإبادة الجماعية للأرمن على يد الدولة العثمانية، مشيراً إلى أهمية الدعم الذي تبديه الحكومة السورية تجاه الكنائس الأرمنية في سورية ولاسيما بعد أن تعرض جزء منها للتخريب الممنهج على يد التنظيمات الإرهابية.

من جانبه عبر السفير حاج إبراهيم عن الشكر لقداسة كاثوليكوس على مشاعره الصادقة تجاه سورية والشعب السوري والامتنان لأرمينيا حكومة وشعباً لدعمها سورية وعلى البعثة الإنسانية الأرمنية التي تقوم في حلب بأعمال إزالة الألغام التي زرعها الإرهابيون.

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