تقع طاحونة البنجكية فوق نهر العاصي مباشرة في منطقة «القصير» بجانب قرية تسمى «تل النبي مندو»، أو مملكة «قادش» القديمة، وتبعد عن مدينة حمص نحو 35 كم جنوب بحيرة قطينة. وتبلغ مساحتها حوالي /242/ متراً مربعاً، وهي من طواحين القمح والبرغل التجارية، تعمل على الطاقة المائية ولها ستة أحجار رحى لطحن القمح وتحويله إلى طحين، وكانت تعد من أكبر الطواحين القديمة في بلاد الشام من حيث طاقة إنتاجها.

وتوجد فيها سبعة أحجار لطحن البرغل والطحين وهناك غرف منامة للعمال، وقد كان للطاحونة شأن صناعي كبير خلال القرنين الماضيين بالنسبة لضخامتها وإنتاجها، حيث يعود تاريخ بنائها عام 1459، ولا تزال محافظة على شكلها الخارجي، والطاحونة مبنية من الحجارة البازلتية السوداء والأحجار الكلسية البيضاء التي جلبت على الأغلب من «تل النبي مندو» الذي يجاورها، وهي تعود إلى آلاف السنين، وقد رممت الطاحونة عدة مرات، بسبب العوامل الطبيعية وهي تستند إلى أعمدة بازلتية وتيجان حاملة للسقف ومرممة ببعض الحجارة القديمة، وعلى بوابتها وجد نحت لسيف وترس مع بعض الزخارف، وقد توقفت عن العمل نهائياً عام 2000 بسبب انتشار الطواحين الكهربائية، وقد اشتهرت الطاحونة إلى جانب طحن الحبوب والبرغل بصيد السمك حيث كان الصيادون ينتشرون على جوانبها على ضفاف العاصي ليصيدوا السمك البني.

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