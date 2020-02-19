شارع الثقافة

مهرجان «انتصار حلب» في ثقافي العزيزية

ضمن مهرجان «انتصار حلب»، يقيم مركز ثقافي العزيزية في حلب اليوم عند الساعة السادسة مساء ملتقى «الشهباء الشعري» بمشاركة كل من الشعراء: عصام ترشحاني، عبد القادر أبو رحمة، وفاء شربتجي، محمد حجازي، رولا عبد الحميد، أحمد عزام، محمد حمصي، ويختتم المهرجان يوم غد عند الساعة السادسة بمشاركة الشعراء: محمد الزينو سلوم، أكرم مصطفى، رفاه الهوى، أحمد الهويس، عبد الحميد ملحم، إيمان كيالي، أكرم عتو.

مهرجان «سورية النصر» في ثقافي المزة

بالتعاون مع ملتقى السلمية الثقافي، يستضيف مركز ثقافي المزة مهرجان السلمية للشعر بعنوان «مهرجان سورية النصر وحكاية المجد» يشارك فيها الشعراء: خالد يوسف، سعد محمود العوض، فايز حمدان، محسن عدرا، هيام داوود، رحاب قطريب، انفراز حورية، عدنان الصهيوني، وذلك عند الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد القادم في مسرح المركز الثقافي العربي بالمزة، والدعوة عامة.

«الانشطار النووي»

يقيم مركز ثقافي أبو رمانة اليوم عند الساعة الرابعة مساء محاضرة بعنوان «الانشطار النووي» يلقيها المهندس نعيم عبد من الجمعية الكونية السورية.

أمسية طربية في دار الأسد للثقافة في حماة

تقيم مديرية الثقافة في حماة غداً عند الساعة السابعة مساء على مسرح دار الأسد للثقافة في حماة، أمسية غنائية طربية بعنوان «أي دمعة حزن لا لا» يحييها الفنان شادي عبد الكريم بإشراف وتدريب ماهر عثمان آغا.

طباعة