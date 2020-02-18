الهلال: صمود أبناء حلب ووقوفهم إلى جانب الجيش ساهم في تحقيق النصر

تجمع جماهيري حاشد في ساحة سعد الله الجابري احتفاء بانتصارات الجيش على الإرهاب الهلال: صمود أبناء حلب ووقوفهم إلى جانب الجيش ساهم في تحقيق النصر

شهدت محافظة حلب اليوم تجمعاً جماهيرياً حاشداً في ساحة سعد الله الجابري احتفاء بالمعارك الأخيرة التي خاضها أبطال الجيش العربي السوري ضد التنظيمات الإرهابية في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي ودحر الإرهاب عن محيط المدينة.

وأكد المشاركون في التجمع أهمية النصر الذي تحقق بفضل تضحيات بواسل الجيش العربي السوري التي أسهمت بعودة الأمن والأمان إلى مدينة حلب وتأمين محيطها من الإرهاب وقذائف الحقد والغدر.

وعبر المشاركون الذين حملوا الاعلام الوطنية عن فرحتهم بالأمان الذي تحقق لأبناء حلب والذي صنعه الجيش بمشاركة الأهالي في صمودهم وصبرهم وتلاحمهم مع رجال الجيش العربي السوري.

المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي نقل خلال مشاركته أبناء حلب فرحة النصر تحيات السيد الرئيس بشار الأسد إلى أهالي حلب، مؤكداً أن صمود أبناء حلب رغم قساوة الهجمة الإرهابية الشرسة ووقوفهم إلى جانب الجيش العربي السوري ساهم في الإنجازات التي تحققت.

وبيّن المهندس الهلال أن سورية الصامدة في وجه الخونة والمتآمرين لن يستطيع أحد النيل منها وأن حلب رمز الإباء والصمود والانتصار موضحا أن أمام السوريين الشرفاء مرحلة البناء والإعمار وهي تقع على عاتق الجيش الخدمي الذي نفتخر ونعتز به داعيا كل الفعاليات للمساهمة في عملية بناء سورية المشرقة.

شارك في الاحتفال عماد سارة وزير الإعلام وعضوا القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي عمار السباعي ومحمد شعبان عزوز ومحافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حلب لحزب البعث فاضل نجار والدكتور ابراهيم حديد أمين فرع جامعة حلب للحزب واللواء عصام الشلي قائد شرطة المحافظة وعدد من أعضاء مجلس الشعب.

إلى ذلك زار الهلال عددا من نقاط ومواقع وحدات الجيش العربي السوري في حي الزهراء المحرر من الإرهاب عند الأطراف الغربية لمدينة حلب واطلع على آثار الخراب والدمار التي خلفتها التنظيمات الإرهابية في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة إضافة إلى نقاط الجيش في بلدة الزربة بريف حلب الجنوبي الغربي ومجلس البلدة ومديرية الناحية فيها.

ونوّه الهلال خلال لقائه بواسل الجيش في النقاط التي زارها بالنصر الذي تحقق لمدينة حلب والبطولات التي سطرها بواسل القوات المسلحة ضد التنظيمات الإرهابية وسطرتها دماء الشهداء، مشيداً بتلاحم أبناء الشعب مع أبطال الجيش تحت قيادة السيد الرئيس بشار الأسد، ومؤكداً أن سورية ماضية في دحر الإرهاب والقضاء على أدواته المجرمة حتى تحرير آخر شبر من أرض الوطن.

وفي السياق زار الهلال المشفى العسكري بحلب واطمأن على صحة جرحى الجيش وتمنى لهم الشفاء العاجل.

كما اطلع الهلال على أعمال فتح الطرقات في منطقة دوار النصر على مدخل حلب الغربي وإزالة السواتر الترابية والاحجار وترحيل الأنقاض تمهيدا لوضع طريق حلب ـ دمشق الدولي بالخدمة العامة.

شارك في الجولة السباعي وعزوز ونجار وحديد ومحافظ حلب وقائد شرطة المحافظة وعدد من أعضاء مجلس الشعب.

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