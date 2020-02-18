سياسيون يمنيون: الجيش السوري يدافع عن القيم الإنسانية والحضارية

أكد مستشار المجلس السياسي الأعلى في اليمن أحمد الحبيشي أهمية الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري ضد التنظيمات الإرهابية في محافظتي حلب وإدلب.

وقال الحبيشي في مقابلة مع مراسل سانا في صنعاء إن الجيش العربي السوري أثبت أنه لا يدافع فقط عن سيادة ووحدة سورية في مواجهة الحرب الإرهابية بل يدافع عن القيم الإنسانية والحضارية المعاصرة.

إلى ذلك اكد عبد الملك الحجري مستشار المجلس السياسي الأعلى الأمين العام لحزب الكرامة اليمني أن انتصارات الجيش العربي السوري أسقطت أحد أهم مقومات الأجندة الأمريكية الإسرائيلية المتمثلة بالمد الإرهابي والوهابي.

ولفت نايف حيدان عضو مجلس الشورى اليمني إلى أن سورية انتصرت بصمود الشعب السوري وتكاتفه إلى جانب قيادته وتضحيات الجيش العربي السوري ما أفشل مخططات الأعداء.

من جهته أكد أمين عام حزب السلام الاجتماعي اليمني محمد أحمد البشيري في مقابلة مماثلة أن الانتصارات الأخيرة التي حققها الجيش العربي السوري تعني فشل المخططات الخارجية ضد سورية وعلى رأسها المخططات الأمريكية والتركية.

وقال البشيري إن استعادة السيادة السورية على إدلب حق مشروع ومحاربة الإرهابيين واجب وطني للجيش العربي السوري تماما مثلما فعل في المناطق السورية الأخرى على مدى تسعة أعوام.

من جانبه لفت هزاع الصبري سكرتير الشؤون السياسية والإعلام بالمجلس اليمني للسلم والتضامن إلى تضحيات الجيش العربي السوري وبسالته في وجه الأعداء ودحرهم.

من جهته أشار الناشط السياسي اليمني زيد الغرسي إلى أن انتصارات الجيش السوري في حلب وإدلب تكشف قوته وصلابته وعزيمته رغم تواصل الحرب الإرهابية على بلاده منذ تسع سنوات.

بدورها وصفت الجبهة الشعبية اليمنية لدعم المقاومة في بيان انتصار الجيش العربي السوري على التنظيمات الإرهابية في حلب وإدلب بأنه انتصار لإحدى أهم ساحات المقاومة وحركة التحرر العالمية.

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