خبراء روس: الجيش السوري حقق انتصاراً مهماً في حلب

أكد المدير العلمي لمعهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية فيتالي نعومكين أن سورية لها الحق في تحرير كل أراضيها من الإرهابيين، مشيراً إلى أن روسيا تدعم ذلك.

وبين الأكاديمي الروسي أن النظام التركي لم ينفذ الوعود التي قطعها على أساس اتفاقات سوتشي التي تم توقيعها بين روسيا وتركيا لجهة الفصل بين الإرهابيين وبين من يسمون “الفصائل المعتدلة” مضيفاً: لذلك كان من الضروري والواضح أن الجيش العربي السوري سيبدأ حملته لتحرير هذه الأراضي من قبضة المسلحين.

بدوره قال الخبير العسكري الروسي رئيس مركز الدراسات العسكرية السياسية يفغيني بوجينسكي: إن تقدم الجيش العربي السوري في تحرير حلب من الإرهابيين يمثل خطوة مهمة قبل أن يتم تحرير كامل الأراضي السورية.

وأضاف الخبير العسكري الروسي: إن إدلب يجب أن تعود آجلاً أم عاجلاً إلى حضن الدولة السورية وأن دحر الإرهابيين كلياً منها هو مسألة وقت فقط، مشيراً إلى أن الغوغاء التي تثيرها تركيا بشأن تحرير الأراضي السورية من الإرهابيين مردها إلى الأوضاع الداخلية المتردية في تركيا.

بدوره هنأ الباحث العلمي في مركز الدراسات العربية والإسلامية في معهد الاستشراق قسطنطين ترويتسيف الجيش العربي السوري بالانتصار الكبير الذي حققه في محافظة حلب مشيراً إلى أن الشعب السوري سيواصل المعركة حتى تحرير كل الأرض السورية من الأعداء.

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