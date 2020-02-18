سلامة: ضرورة المحافظة على حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا تم خرقه مشددا على ضرورة المحافظة عليه بتعاون الجميع.

ودعا سلامة خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم إلى مواجهة الخروقات المستمرة لوقف إطلاق النار في ليبيا واحترام كل الأطراف الليبية لذلك.

يشار إلى أن النظام التركي وفضلا عن قيامه بنقل الآلاف من مرتزقته الإرهابيين من شمال سورية إلى ليبيا فإنه يواظب على إرسال الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة هناك حيث سبق للجيش الليبي أن ضبط العديد من شحنات الأسلحة التركية في الموانئ الليبية.

وأشار سلامة إلى أن مؤتمر برلين حول ليبيا كان نقطة مهمة في عملية طويلة، مؤكداً ضرورة المحافظة عليها عبر لجنة المتابعة مشيرا إلى أن الصعوبات في ليبيا تكمن في خرق الهدنة ومراقبة وقف إطلاق النار والشأن العسكري.

وكان البيان الختامي لمؤتمر برلين الذي وقعت عليه نحو 16 دولة ومنظمة في الـ 19 من الشهر الماضي حول تسوية الأزمة الليبية شدد على بذل الجهود الدولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا ونزع سلاح الميليشيات داعيا جميع الأطراف إلى النأي بنفسها عن المجموعات المدرجة على لائحة الأمم المتحدة للإرهاب.

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