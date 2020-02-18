تشجيعاً للمزارعين وصول سبعة جرارات زراعية إلى دير الزور

مالك الجاسم

وصلت إلى محافظة دير الزور اليوم سبعة جرارات زراعية ستقدم للمزارعين المكتتبين عليها في غرفة الزراعة بالمحافظة، وفي هذا الإطار تحدث محمد المصيخ رئيس غرفة زراعة دير الزور بأن الجرارات وصلت عن طريق غرفة الزراعة وهي مكتتب عليها من قبل المزارعين، حيث يسدد ثلث المبلغ في المصرف الزراعي والبقية يتم تقسيطها لمدة عشر سنوات، وفقاً للاتفاق بين اتحاد غرف الزراعة السورية وغرفة زراعة دير الزور وشركة إيرانية، حيث إن الجرارات باستطاعات مختلفة وهي حاجة المزارعين بعد تحرير ريف دير الزور من المجموعات الإرهابية المسلحة، وهدف ذلك عودة المزارعين إلى أراضيهم ومزارعهم لمعاودة الزراعة بالشكل الصحيح، وخلال الفترة القادمة ستصل دفعات أخرى من الجرارات.

وأضاف المصيخ: إن غرفة زراعة دير الزور تسعى لتأمين كل ما يحتاجه المزارع من مستلزمات زراعية، والأمر لا يقتصر على هذه الجرارات، ففي المرحلة الثانية سيتم العمل على تسجيل حاجة المزارع من الأبقار للمربين بالتقسيط.

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