احتراق منزلين بالكامل بانفجار أسطوانة غاز في القامشلي

خليل اقطيني

شبّ أمس حريق كبير في منزلين يقعان في حي حلكو في مدينة القامشلي شمال الحسكة، من جراء انفجار أسطوانة غاز منزلي في أحدهما.

وقالت صاحبة المنزل الذي انفجرت فيه أسطوانة الغاز رويدة الحسينو: إن انفجار الأسطوانة أدى إلى احتراق منزلين متلاصقين بالكامل، والتهمت النيران جميع محتوياتهما. وأضافت تم الاتصال بفرق الإطفاء في القامشلي لكن النيران كانت أسرع منها وأتت على كل شيء قبل أن تتمكن سيارات الإطفاء من إخماد الحريق.

وكانت إدارة معمل الغاز في السويدية (شمال شرق الحسكة) قامت بمصادرة نحو 5 آلاف أسطوانة غاز مهترئة بسبب قدمها خشية انفجارها أثناء استعمالها في منازل المواطنين، حيث شهد العام الماضي 2019 حالة وفاة طفل وإصابة 18 شخصاً في مدينتي الحسكة والقامشلي بحروق مختلفة من جراء انفجار أسطوانات غاز.

وفي القامشلي أيضاً أدى انهيار جزء من مبنى قيد الإنشاء في حي الخليج إلى إصابة عاملي بناء بسبب سقوط الجزء الأمامي عليهما، وتم إسعاف العاملين المصابين إلى أحد المستشفيات الخاصة في المدينة، حيث ذكرت إدارة المشفى أنهما مصابان بجروح ورضوض مختلفة من جراء انهيار شرفة الطابق الثاني وأجزاء من جدران الطابق الثالث أثناء بناء سقف الطابق الأخير، مبينة أن حالة العاملين حالياً مستقرة.

وعلى طريق (تل بيدرــ الحسكة) أدى اندلاع حريق في صهريج لتوزيع المياه إلى إصابة السائق بحروق من الدرجة الأولى، وأفادت التحقيقات بأن الحريق شب في الصهريج بسبب حدوث ماس كهربائي في محركه.

وعلى طريق قرية العابد في ريف الحسكة عثر على جثة الشاب “أ.خ” مقتولاً رمياً بالرصاص، وذكر الطبيب الشرعي في الحسكة الدكتور محمد سعيد شلاش أن الشاب تولد 1983 وتعود أسباب وفاته إلى تعرضه لطلق ناري غير نافذ من جهة الكبد.

وباشرت الجهات المختصة التحقيق بالحادث لمعرفة الجاني والقبض عليه وتسليمه للعدالة لينال جزاء ما اقترفت يداه.

طباعة