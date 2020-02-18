الحسنية ولحود: انتصار سورية على الإرهاب استراتيجي وحتمي
أكد نائب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي اللبناني وائل الحسنية أن الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري على الإرهابيين في حلب ذات طابع استراتيجي.
وقال الحسنية في تصريح خاص لمراسل سانا في بيروت اليوم: إنّ هذه الإنجازات الميدانية النوعية مضافة إلى الإنجازات السابقة ومترافقة مع الانتصارات بتحرير المزيد من الأراضي في إدلب دليل حاسم على أن سورية في طريقها إلى تحقيق الانتصار الكامل على الإرهاب والحرب العدوانية التي تشن عليها منذ تسع سنوات.
من جهته أكد النائب اللبناني السابق إميل لحود أن استعادة الجيش العربي لكامل الجغرافيا السورية أصبحت أمراً محسوماً، مشيراً إلى أنّ سورية دافعت نيابة عن العالم في حربها على الإرهاب.
وقال لحود: إنّ مواجهة سورية للإرهاب والدول المعتدية لم تخضع لأي تسويات بل كان الميدان هو قرار انتصاراتها.