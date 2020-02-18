القصيدة الشفق.. لقاء شعري لابتهال معراوي ومحمد حسن العلي
لقاء شعري ثنائي جمع الموسيقا مع الشعر حمل عنوان القصيدة الشفق وتنوعت مواضيعه بين الوطني والاجتماعي والإنساني ملتزماً بشعر الشطرين في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة.
الشاعرة ابتهال معراوي قدمت نصوصاً شعرية موزونة عبرت فيها عن حب دمشق والتمسك بسورية لافتة إلى الهموم التي كابدها الناس جراء ما تحملوه من مؤامرات على وطنهم كما اعتمدت في شعرها على العاطفة الأنثوية الصادقة.
وألقى الشاعر محمد حسن العلي قصيدة عبر فيها عن أهمية الشهيد ودوره في الحفاظ على الوطن وحمايته إضافة إلى نصوص وطنية وإنسانية التزم فيها شعر الشطرين والعاطفة الوجدانية.
وأشارت مديرة الأمسية الشاعرة لبنى مرتضى إلى أهمية الشعر ودوره الاجتماعي والإنساني ولا سيما إذا التزم بقضايا الإنسان والوطن.
وقدم في بداية اللقاء ونهايته الفنان جابر سلطان عزفاً على العود مع بعض الأغنيات التراثية والأصيلة.