ماتفيينكو: لا أحد يستطيع أن يمنع سورية من تحرير أرضها من الإرهابيين

أكدت رئيسة مجلس الاتحاد في روسيا فالنتينا ماتفيينكو أن سورية تمتلك كامل الحق في محاربة التنظيمات الإرهابية وأنه لا أحد يستطيع أن يمنعها من تحرير أرضها من الإرهابيين.

وقالت ماتفيينكو للصحفيين خلال زيارة لها إلى زامبيا اليوم: إن الجانب التركي لم ينجح بتنفيذ التزاماته ضمن اتفاقات سوتشي، مضيفة: إن الجوهر الرئيسي لاتفاقات سوتشي هو تحقيق وقف لإطلاق النار وفصل المدنيين عن الإرهابيين وكذلك إنشاء منطقة للحد من التصعيد، مبينة أن الحكومة السورية تريد تطهير الأراضي السورية بالكامل من الإرهابيين، وأن الدول الضامنة في عملية أستانا أكدت دعمها لسيادة سورية وسلامة أراضيها.

واعتبرت ماتفيينكو أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي بشأن إدلب لم تستنفد مفعولها بعد، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد بديل لها.

ويؤكد اتفاق سوتشي ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب في سورية بكل أشكاله ومظاهره وهو جزء من الاتفاقات السابقة حول مناطق خفض التصعيد التي نتجت عن مسار أستانا منذ بداية العام 2017 وانطلقت في أساسها من الالتزام بسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية وتحرير كل الأراضي السورية من الإرهاب ومن أي وجود عسكري أجنبي غير شرعي.

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