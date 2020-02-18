آخر تحديث: 2020-02-18 16:15:53
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مراسل سانا في الحسكة: استشهاد شخصين بانفجار عبوة ناسفة مزروعة ضمن مواد خردة داخل إحدى الورش الخاصة بمدينة القامشلي
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مراسل سانا في الحسكة: استشهاد شخصين بانفجار عبوة ناسفة مزروعة ضمن مواد خردة داخل إحدى الورش الخاصة بمدينة القامشلي

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