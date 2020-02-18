الجيش يؤمن خروج عدة عائلات من مناطق انتشار الإرهابيين في ريف إدلب
أمنت وحدات الجيش العربي السوري اليوم خروج عدد من العائلات قادمة من مناطق انتشار الارهابيين في قرى جبل الزاوية عبر الممر الإنساني غرب بلدة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي إلى المناطق الآمنة التي حررها الجيش من الإرهاب بالتوازي مع تفقد عشرات الأسر من أهالي المعرة منازلها تمهيدا للعودة إليها بعد تأهيل البنى الأساسية التي خربها الإرهاب.
وذكر مراسل سانا أن العشرات من المواطنين جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ خرجوا اليوم من الممر الإنساني الذي يشرف عليه الجيش العربي السوري غرب مدينة معرة النعمان المحررة قادمين من مناطق انتشار الإرهابيين حيث استقبلتهم الجهات المعنية وقدمت لهم خدمات صحية وأغذية ريثما يتم نقلهم إلى بلداتهم وقراهم التي حررها الجيش من الإرهاب.
وفتحت الجهات المعنية أمس بإشراف وحدات الجيش ممرين إنسانيين في ميزنار بريف حلب الغربي ومجيرز غرب مدينة سراقب بإدلب لاستقبال المدنيين الراغبين بالخروج من مناطق انتشار الارهابيين إلى المناطق الآمنة.