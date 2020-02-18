الابتعاد عن روسيا والمواءمة مع الغرب يكلف أوكرانيا وبولندا غالياً

ترجمة وتحرير ـ راشيل الذيب:

أكد مقال نشره موقع «غلوبال ريسيرش» أن تدفق الغاز يلعب دوراً هاماً في توازن الطاقة في أوروبا، وروسيا تتمتع بأهمية بالغة في هذه العملية، لافتاً إلى أن أوروبا الغربية ليست مكتفية ذاتياً في إنتاج الغاز وتعتمد على الواردات وهذا ما يعطي «نورد ستريم 2» أهمية متبادلة لكل من أوروبا وروسيا.

ولفت المقال إلى أن «نورد ستريم 2» يهدف لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر البلطيق من دون المرور ببولندا وكذلك أوكرانيا التي كانت حتى الآن نقطة العبور الرئيسية للغاز الروسي، وسيعمل هذا المشروع، على المدى الطويل، على تغيير تدفق الغاز في أوروبا إلى الأبد، حيث سيتم تقليص دور أوكرانيا وبولندا الأمر الذي دفعهما إلى التنديد بالمشروع والدعوة لمقاطعته.

وقال المقال: قبل كل شيء سيجعل المشروع ألمانيا دولة مهمة في مسار نقل الغاز، وسيحقق منفعة متبادلة لموسكو وبرلين ويعزز علاقات روسيا مع أوروبا نحو مستقبل قريب من التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة ويخفف من عدم الاستقرار الناجم عن الاعتماد على التدفقات من أوكرانيا وبولندا، مع مراعاة التوترات المتزايدة بين هذه الدول وروسيا وبشكل خاص أوكرانيا، وخاصة أن المشروع يعد الأكثر تطوراً في طموحات صياغة محور استراتيجي روسي أوروبي.

ولفت المقال إلى أن الأيديولوجيات والخطط الإستراتيجية للحكومتين البولندية والأوكرانية تنم عن تناقضات تامة، فهما تنكران وتدينان جذورهما السلافية لصالح أوروبا الغربية، وفي نفس الوقت، تعرقلان التخطيط الإستراتيجي الذي سيفيد أوروبا في كل شيء، فقط لأنه يفيد روسيا أيضاً، ما يكشف عن أن المشاعر المعادية لروسيا تتجاوز أي عقلانية استراتيجية، ويتم توظيفها من قبل القوات الأجنبية التي لا تريد منفعة لا الأوروبيين ولا الروس.

وأكد المقال أن «نورد ستريم 2» هو مشروع أساسي لأمن الطاقة في أوروبا، وهو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي، بما يكفل التدفق الحر والآمن، والذي سيحل في وقت قصير محل الطريق الذي ضمن حتى الآن الاحتكار الأوكراني، وهو ما دفع كييف إلى الشروع في حملات طموحة وغير مسؤولة ضد موسكو.

وتابع المقال: وفي الواقع فإن احتياجات كل من أوروبا وروسيا لا تتفق مع الخطط الأوكرانية والبولندية ضد روسيا، والتي تتأثر بشدة بالمصالح الأمريكية في المنطقة، مضيفاً: إن تقوية روسيا وأوروبا لعلاقاتهما يضع كييف ووارسو أمام مفترق طرق، فإما السلام والأمن في علاقات متعددة الأطراف، أو تضارب مصالح غير مرغوب فيه، وفي مرحلة ما، ستدرك أوكرانيا وبولندا أن الابتعاد عن روسيا والمواءمة مع الغرب سيكلفهما غالياً.

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