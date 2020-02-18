لافروف: ضرورة القضاء على ما تبقى من بؤر الإرهاب في سورية وعودة المهجرين السوريين إلى بلدهم

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الثلاثاء 24 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 18 شباط 2020
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مراسل سانا في الحسكة: استشهاد شخصين بانفجار عبوة ناسفة مزروعة ضمن مواد خردة داخل إحدى الورش الخاصة بمدينة القامشلي
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عشرات العائلات في معرة النعمان يتفقدون منازلهم تمهيداً للعودة إليها
إصابة خمسة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة في سيارة بمنطقة باب مصلى
الابتعاد عن روسيا والمواءمة مع الغرب يكلف أوكرانيا وبولندا غالياً
عطية: انتصارات الجيش السوري ضربة لكل العملاء
مغتربون سوريون يشاركون أبناء الوطن فرحة نصر حلب: يسهم في تسريع دوران العجلة الاقتصادية
فعاليات عراقية: انتصارات الجيش في حلب خطوة نحو تحرير كل الأراضي السورية من الإرهاب
الاحتلال يقمع تظاهرة رافضة لـ "صفقة القرن" في طولكرم
الخامنئي: مخطّطات الأعداء مصيرها الفشل
تجمع جماهيري حاشد في ساحة سعد الله الجابري بحلب احتفالاً بانتصارات الجيش
بريطانيا في طليعة الدول المنتهكة للقوانين الدولية
سجن مدانين بالتعامل مع أمريكا في إيران
انفجار عبوة ناسفة بالقرب من كراجات باب مصلى بدمشق يسفر عن وقوع إصابات
9 آلاف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة
حتي وعبد الكريم يستعرضان العلاقات السورية- اللبنانية
الاحتلال يشدد حصاره على قطاع غزة