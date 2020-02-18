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مراسل سانا في الحسكة: استشهاد شخصين بانفجار عبوة ناسفة مزروعة ضمن مواد خردة داخل إحدى الورش الخاصة بمدينة القامشلي
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لافروف: ضرورة القضاء على ما تبقى من بؤر الإرهاب في سورية وعودة المهجرين السوريين إلى بلدهم

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