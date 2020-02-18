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عطية: انتصارات الجيش السوري ضربة لكل العملاء

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

أكد عضو المكتب السياسي للحزب الناصري والبرلماني المصري الأسبق محسن عطية أن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري ضد التنظيمات الإرهابية في حلب وإدلب وجهت ضربة لكل العملاء في المنطقة وكشفت عجز واشنطن عن حمايتهم.

وشدد عطية في تصريح لمراسل “سانا” في القاهرة على أن الصمود السوري منذ اللحظات الأولى للمؤامرة جعل هناك يقيناً لا يقبل الشك بأن انتصار سورية قادم لا محالة.

وجدد عطية دعوته لإعادة العلاقات المصرية السورية كاملة ورفع مستوى العلاقات الرسمية بين البلدين.

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التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

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