إصابة خمسة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة في سيارة بمنطقة باب مصلى

أصيب 5 مدنيين بجروح أحدهم إصابته بليغة جراء انفجار عبوة ناسفة وضعها إرهابيون بسيارة في منطقة باب مصلى بمدينة دمشق.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لمراسل سانا أن عبوة ناسفة لاصقة وضعها إرهابيون بسيارة انفجرت أثناء مرورها بالقرب من كراجات الانطلاق في منطقة باب مصلى بمدينة دمشق ما أدى إلى إصابة 5 مواطنين بجروح أحدهم بحالة حرجة حيث تم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج والاسعافات اللازمة.

وكان أصيب في العاشر من الجاري شخص بجروح بليغة وحروق نتيجة انفجار عبوة ناسفة لاصقة وضعها إرهابيون بسيارة “بيك اب” كانت مركونة خلف حديقة الجلاء بمنطقة المزة بدمشق.

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