الاحتلال يشدد حصاره على قطاع غزة

صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططاتها الاستعمارية العدوانية في القدس المحتلة والضفة الغربية كما شددت حصارها الجائر على قطاع غزة في تطبيق فعلى لبنود ما تسمى “صفقة القرن” الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ موقف جدي حيال هذه الممارسات والمؤامرة ووقف الانقلاب الأمريكي على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها والذي يشجع الاحتلال على التمادي في تنفيذ هذه الصفقة المشؤومة.

تقارير حقوقية فلسطينية أكدت أن حصار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل للعام الثالث عشر على قطاع غزة الحق أضراراً كبيرة بجميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية حيث تراجعت الخدمات ووصلت معدلات البطالة والفقر إلى نسب غير مسبوقة تجاوزت الـ 85 بالمئة نتيجة توقف عدد من القطاعات عن العمل لعدم توفر المواد الخام.

وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي قال في تصريح لمراسل “سانا” إن واقع حياة أهالي قطاع غزة مؤلم للغاية والأكثر إيلاماً صمت المجتمع الدولي على الفقر والجوع وفقدان الأمن الغذائي وتدمير سلطات الاحتلال الممنهج للاقتصاد الفلسطيني الذىي وصلت خسائره إلى مليارات الدولارات وخاصة في قطاعات الصناعة والزراعة.

ولفت العسيلي إلى أن تشديد الاحتلال حصاره على القطاع جريمة بحق الإانسانية حيث يحول دون وصول المواد الخام ما يؤدي إلى توقف عجلة الاقتصاد وخسارة آلاف الفلسطينيين لأعمالهم ومصادر رزقهم.

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة أشار الى أن تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع يندرج في إطار مخططات الاحتلال الهادفة إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني لافتاً إلى أن الاحتلال صعد ممارساته العدوانية بدعم من الإدارة الأمريكية لتمرير “صفقة القرن” الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح أبو ظريفة أن الاحتلال يمنع دخول الوقود والادوية ومئات البضائع إلى القطاع كما يمنع المرضى من استكمال علاجهم فىي الخارج ما تسبب بوفاة العديد منهم مشدداً على أنه مهما بلغت الضغوط الامريكية وممارسات الاحتلال القمعية فإن الفلسطينيين سيواصلون الصمود والمقاومة حتى إنهاء الاحتلال وإفشال جميع مخططاته ومؤامراته.

رئيس شبكة المنظمات الأهلية في القطاع محسن أبو رمضان بين أن الحصار الإسرائيلي تسبب بفقدان الأمن الغذائي وارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 300 ألف شخص بنسبة بطالة بلغت 65 بالمئة في صفوف فئة الشباب داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنهاء معاناة مليوني فلسطيني في القطاع وإلزام سلطات الاحتلال برفع الحصار.

الباحث الحقوقي حسين حماد بين أن 90 بالمئة من المصانع والمؤسسات الإنتاجية متوقفة وأن المشافي والمراكز الصحية في القطاع تعاني شحا في الأدوية والمستلزمات الطبية ما يهدد حياة المرضى بسبب عدم توفر العلاج لهم مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الفلسطينيين وانهاء الحصار المفروض على القطاع فوراً.

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