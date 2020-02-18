التسجيل بدورة مدربي الروبوتيك مستمر لبداية آذار

أعلنت هيئة التميز والإبداع عن استمرار التسجيل في دورة اعتمادية مدربين لبطولات الروبوتيك (مستوى متقدم) المقررة إقامتها في جامعة البعث بحمص خلال الفترة بين 26-3 و2-4-2020 حتى يوم الأحد الأول من آذار المقبل.

ولفتت الهيئة في بيان اليوم إلى أن هدف الدورة توسيع وتطوير وتنظيم قاعدة المدربين الأكفاء لمسابقات الروبوتيك في سورية مبينة أنه يمكن للراغبين بالمشاركة في الدورة التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص في صفحة الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويشترط في المتقدم للمشاركة في الدورة أن يكون طالب هندسة أو خريج أحد الاختصاصات الهندسية وأن يكون مشاركا بصفة مدرب أو مساعد مدرب بإحدى البطولات الوطنية بمجال الروبوتيك مرة واحدة على الأقل إضافة إلى اجتياز امتحان القبول ويحصل الناجحون في الدورة على شهادة مدرب معتمد من الهيئة تخوله المشاركة في البطولات الوطنية والعالمية للروبوتيك.

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