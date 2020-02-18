حتي وعبد الكريم يستعرضان العلاقات السورية- اللبنانية

استعرض وزير الخارجية والمغتربين اللبناني ناصيف حتي مع سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

وأوضح السفير عبد الكريم في تصريح له أنه استمع من الوزير حتي إلى عرض حول الأوضاع في لبنان والتحديات الماثلة أمام الحكومة الجديدة معرباً عن أمله بأن تتمكن هذه الحكومة من تنفيذ مهامها.

وعن الأوضاع في سورية أشار السفير عبد الكريم إلى الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب وما تشهده سورية من تعاف على مختلف المستويات ما يسمح بتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في مختلف المجالات موضحا أنه تبادل والوزير حتي وجهات النظر في هذا الإطار لما فيه مصلحة البلدين.

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