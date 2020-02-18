مساعدات إنسانية للحارة في درعا

وزع فرع الهلال الأحمر السوري بدرعا اليوم دفعة جديدة من المساعدات الغذائية في بلدة الحارة وذلك في إطار المرحلة الرابعة من خطة الاستجابة الإنسانية التي تستهدف الأسر الأكثر احتياجا في المحافظة.

وبين رئيس فرع الهلال الدكتور أحمد المسالمة في تصريح لمراسلة “سانا” أن فرق الهلال أدخلت 9 شاحنات محملة بـ 5500 سلة غذائية ومثلها من الطحين إلى بلدة الحارة وبدأ متطوعو الهلال توزيعها على أهالي البلدة الواقعة في الريف الشمالي الغربي وهي مقدمة من برنامج الغذاء العالمي.

وكان فرع الهلال وزع أمس 4330 سلة غذائية ومثلها من الطحين إلى بلدة معربة وقريتي غصم وندى بالريف الشرقي للمحافظة.

يشار إلى أن فرع الهلال شارف على الانتهاء من تنفيذ المرحلة الرابعة من خطة الاستجابة الإنسانية التي تستهدف 210 آلاف أسرة في درعا.

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