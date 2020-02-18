سجن مدانين بالتعامل مع أمريكا في إيران

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين اسماعيلي أنه تم الحكم على المدانين بالمساس بالأمن القومي للبلاد والتعامل مع أميركا بالسجن وعقوبات أخرى.

وأوضح اسماعيلي وفق ما ذكرت وكالة “فارس” أن الاحكام النهائية بحق المتهمين بقضية ما يعرف بملف حماية البيئة صدرت بعد ادانتهم بالمساس بأمن البلاد والتواطؤ مع أميركا وتشمل السجن لثمانية منهم لمدد تراوحت بين 4 و 10 سنوات.

وبين اسماعيلي أنه منذ الثلاثاء الماضي وحتى اليوم تم إصدار أحكام نهائية ضد أكثر من 50 شخصاً بعد إدانتهم من قبل المحاكم القضائية مشيراً إلى أن الاحكام ضد هؤلاء تراوحت بين السجن من 10 إلى 20 سنة مع أحكام أخرى ودفع غرامة مالية ومصادرة مبالغ نقدية ومنع تولى وظائف حكومية.

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