العدوان السعودي يواصل جرائمه بحق اليمنيين

واصلت قوى العدوان السعودي خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الماضية.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”: إن قوى العدوان السعودي قصفت بعشرات قذائف المدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة مناطق ومديريات في محافظة الحديدة مخلفة خسائر في ممتلكات المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن أعداداً من مرتزقة العدوان السعودي تسللت اليوم إلى مدينة الدريهمي المحاصرة في الحديدة عبر ثلاثة مسارات وساندتها أكثر من 35 مدرعة وآلية.

كما أوضح المصدر أن طيران العدوان السعودي شن خلال الساعات الماضية عدة غارات على مديرية الظاهر في محافظة صعدة وعلى مناطق متفرقة من مديرية نهم في محافظة صنعاء وعلى مديرية مجزر في محافظة مأرب.

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