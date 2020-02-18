مساعٍ للنهوض بالقطاع السياحي

تسعى وزارة السياحة للنهوض بالقطاع السياحي برغم الصعوبات التي تواجه عملها من جراء الحرب الإرهابية التي شنت على سورية واستهدفت مختلف القطاعات.

وتعمل الوزارة على إنجاز عدد من المشاريع الهادفة لتشجيع السياحة الشعبية والداخلية والدينية وتنفيذ برامج موسمية متميزة في مختلف المحافظات من خلال وضع خريطة استثمارية وإقامة حدائق عامة وتأهيل مرافق سياحية إضافةً إلى إحياء الأماكن التراثية القديمة.

مدير التخطيط السياحي في الوزارة رلى أسعد بينت أنه سيتم قريباً طرح فرص استثمارية في منطقة رأس البسيط في ريف اللاذقية إذ تم التقدم بالرخص وتقوم اللجان حالياً بفض العروض.

وأشارت أسعد إلى اهتمام الوزارة بالبيوت التاريخية إذ تتم دراسة وتوثيق البيوت القديمة مثل “أبو الشامات وعبد القادر الجزائري والأتاسي والقوتلي” بهدف طرح جزء منها للاستثمار بالتوافق مع الجهات المالكة وتحديد مساراتها بالزيارات في حال زيارة وفود سياحية إلى سورية مؤكدة وجود دراسة لترميم منزل أبي خليل القباني رائد المسرح العربي وإعادة أحيائه.

وبينت أسعد أن الوزارة تعمل على رقمنة الخريطة السياحية للساحل السوري بعد الانتهاء من إعدادها لتكون قاعدة بيانات للمستثمر والجهات المعنية الأخرى كما تقوم بتجهيز خريطة حمص وحلب ووضع قاعدة بيانات لجميع المحافظات حيث تكون الخريطة شاملة وفيها نقاط الجذب السياحي والمحاور السياحية وأماكن الاستثمارات المستقبلية والتي تشكل فرصاً استثمارية إذ يمكن للمستثمر من خلالها الاطلاع على الفرص وأماكن توضع المنشآت ليتمكن من دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بمنشاته.

وأوضحت أسعد أن لدى الوزارة حالياً عقدين مع الشركة العامة للدراسات الهندسية الأول يتعلق بالدراسة التخطيطية لوادي قنديل باللاذقية لتحويلها إلى فرص استثمارية وطرحها للاستثمار السياحي إذ ستكون الدراسة جاهزة نهاية 2020 والثاني دراسة طبوغرافية لمنطقة صليبة التركمان في اللاذقية.

وأشارت أسعد إلى التعاون القائم مع جامعة دمشق حيث ينفذ طلاب الجامعة مشاريع التخرج حول المناطق التي ترغب الوزارة في دراستها، كما إن هناك اتفاقاً للتعاون مع وزارة الثقافة حول المسارات السياحية لقلاع “دمشق وحلب وصلاح الدين والحصن” إذ تم العام الماضي التعاقد على قلعتي دمشق وصلاح الدين لتأهيلهما واستقبال السياح كما يتم حالياً تجهيز دفتر الشروط لقلعة الحصن وسيتم وضع قلعة حلب ضمن خطة عام 2020.

وأشارت أسعد إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق نهاية العام الماضي على إنشاء حديقة كيوان بالتنسيق مع محافظة دمشق وتم الانتهاء من وضع الدراسة التخطيطية للحديقة، مبينةً أنه يتم أيضاً التحضير لاجتماع مع وزارة الموارد المائية للاستفادة من محيط البحيرات والأنهار لوضعها في الاستثمار الموسم القادم لتشجيع السياحة الشعبية.

ولفتت أسعد إلى وجود مشروع للاهتمام بالسياحة الدينية من خلال العمل على موضوع المسارات الروحية لتشجيع هذه السياحة، مؤكدةً أن الهدف من هذه المشاريع خدمة السائح والنهوض بالقطاع السياحي.

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