ضبط معتمد غاز يحتكر 47 أسطوانة في حمص

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص بالتعاون مع الجهات المختصة معتمد غاز منزلي في حي الخضر يحتكر 47 أسطوانة غاز خبأها في مستودع أخشاب.

وذكر المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن معتمد الغاز امتنع وتهرب من تسليم أسطوانات الغاز لمستحقيها رغم وصول رسائل لهم من شركة تكامل لاستلام المادة من مركزه وتخريج بطاقاتهم على جهاز تكامل الخاص به وذلك بقصد الاتجار والتصرف بها لغير الغاية المخصصة لها.

وبين اليوسف أنه تم تنظيم الضبط التموينى اللازم بحق المخالف وإحالته للجهات المختصة لاستكمال التحقيق وتمت مصادرة أسطوانات الغاز.

وفي السياق ذاته ضبطت عناصر المديرية سائق سيارة شاحنة قام بتحميل 700 كيس دقيق تمويني من مستودعات المؤسسة السورية للحبوب إلى أحد المخابز الآلية وبعد تفريغها في مستودع المخبز تبين وجود نقص بالكمية المسلمة بمقدار 15 كيس دقيق تمويني.

وبين اليوسف أنه تم تنظيم ضبط بحق السائق بمخالفة الاتجار والتصرف بكمية 15 كيس دقيق تمويني لغير الغاية المخصصة لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.

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