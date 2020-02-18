مطحنة أم الزيتون بالسويداء تدخل مرحلة الإنتاج

بدأت مطحنة أم الزيتون في السويداء اليوم بالإنتاج الفعلي بعد الانتهاء من المراحل التجريبية.

وأشار مدير موقع المطحنة المهندس نزار نعيم إلى أنه يتم حالياً تشغيل المطحنة بطاقة 150 طناً من القمح يومياً على أن ترفع خلال الفترة القادمة إلى 300 طن.

وبين نعيم أنه يجرى تشغيل المطحنة بكوادر محلية وبإشراف شركة أردماشين الإيرانية الصناعية المتخصصة بصناعة آلات الطحن المنفذة لمشروع المطحنة، حيث يتم تزويد الأفران في السويداء وباقي المحافظات بالدقيق الذى تنتجه ذي النوعية الجيدة وفقاً للمواصفات القياسية السورية المعتمدة ما ينعكس على جودة الخبز المنتج.

وتقع المطحنة على مساحة 50 دونماً ضمن مدينة أم الزيتون الصناعية وهي تأتي ضمن خمس مطاحن تعاقدت المؤسسة السورية للحبوب مع الشركة الإيرانية على تنفيذها علماً أنه تلحق بها صومعتان تتسعان لعشرة آلاف طن سعة الواحدة منها 5 آلاف طن من القمح.

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