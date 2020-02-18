لاريجاني: معظم الأراضي السورية باتت آمنة

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني أن معظم المناطق السورية باتت آمنة بفضل الانتصار على الإرهاب، مشيراً إلى أن استمرار وجود جيوب إرهابية في بعض المناطق سببه تدخل دول خارجية ولكن حصل تقدم جيد لإنهاء انتشاره فيها.

ولفت لاريجاني في تصريح اليوم نقلته وكالة “إرنا” الإيرانية إلى أن تعاون إيران وسورية في مجال مكافحة الإرهاب حقق نتائج مهمة حيث وجهتا ضربات قاصمة للإرهاب، مبيناً أن بلاده حققت إنجازات كبيرة لتثبيت الأمن المستدام في المنطقة.

وأوضح لاريجاني أن استقرار الوضع في سورية يمهد الأرضية لإعادة الإعمار والاستثمار مشيراً إلى أن بلاده تمتلك الكثير من الإمكانيات في المجال التجاري والزراعي والصناعي والتي يمكن الاستفادة منها في سورية واصفاً زيارته إلى سورية ولبنان “بالإيجابية”.

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